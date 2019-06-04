Общество

В Волгоградской области у активистов «Народного контроля» начались летние смены

Общество 04.06.2019 10:07
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04.06.2019 10:07


Активисты проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» проинспектировали летний лагерь «Ручеек» в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», общественные инспекторы заглянули во все уголки лагеря: в спальные корпуса, на спортивные площадки, в медпункт, проверили, как кормят детей, и главное, узнали у них  – нравится ли им летний отдых. Координатор проекта «Народный контроль», депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко осталась довольна увиденным. Но, по ее словам, хотелось бы, чтобы в Волгоградской области в объекты летнего отдыха детей продолжали вкладывать деньги и делать их более современными. Любопытно, что жители города Дубовка внесли коррективы в запланированный визит депутата Госдумы. Горожане, увидев Анну Кувычко, пригласили ее в один из дворов и пожаловались на старое оборудование детской площадки, а также – на переполненные мусорные баки. Подробности – в видеоматериале. 


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