Расследования

В Волгограде завершили расследование гибели охотников за металлом у “Красного Октября”

Расследования 03.06.2019 19:59
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03.06.2019 19:59


Завершено расследование уголовного дела по факту гибели двоих рабочих в Краснооктябрьском районе. Как рассказал ИА “Высота 102” следователь районного  СО СУ СК России по Волгоградской области Даниил Ким, сегодня дело отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, трагедия произошла 1 апреля недалеко от дома №8 по Волжскому проспекту. Когда двое  мужчин, 33 лет и 41 года, извлекали старую металлическую трубу из котлована,  произошел обвал. Глубина котлована была около пяти метров. Рабочие были погребены под  тоннами грунта и шлака. Когда мужчин откопали, они были уже мертвы. Следователи выяснили, что их нанял 35-летний житель Волгограда. Он хотел извлечь металлическую конструкцию, чтобы сдать  в металлолом.  В декабре мужчина нанял экскаватор. Когда был снят слой почвы, в траншею спустились нанятые  работники. Трубу они извлекали при помощи ручных инструментов.  Известно, что по  договору аренды заказчик был обязан согласовать с компетентными органами место проведения работ, а также обеспечить соблюдение требований охраны труда. Должен он был и проинструктировать рабочих о соблюдении ими техники безопасности. Этого сделано не было. Так, по нормам, при выкапывании в сыпучем грунте  ямы такой глубины, ее стены нужно укреплять листами металла, это  не позволяет  грунту осыпаться. Но организатор работ мер предосторожности не принял. 
После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил безопасности при ведении  работ, повлекших  по неосторожности смерть двух лиц”.
На первом же допросе волгоградец признал свою вину. По имеющимся сведениям, родственники погибших не винят мужчину в случившемся, и намерены просить суд проявить к нему снисхождение. 

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