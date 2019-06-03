В Красноармейском районе Волгограда владелец ларька микрозаймов проиграл судебную битву с мэрией









В Красноармейском районе Волгограда на остановке «Пролетарская» снесут киоск микрозаймов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, это строение долгое время мешало установке остановочного павильона. Владельцем ларька является ООО «Т2 Мобайл», которое в нескольких инстанциях арбитражного суда пыталось отстоять право размещения нестационарного объекта. Накануне арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность требований муниципалитета о сносе постройки.

Примечательно, что у фирмы имелось зарегистрированное право собственности на ларек, как на капитальный объект. Документ каким-то образом был оформлен прежним владельцем киоска в 2009 году, несмотря на то, что земельный участок по договору аренды предоставлялся только для размещения остановочного павильона.

Власти официально уведомили собственника о необходимости освободить земельный участок, а также о возможности выбрать в качестве компенсационного другое место. Однако компания идти на контакт с чиновниками отказалась. Поэтому мэрия была вынуждена обратиться в суд.

После сноса объекта площадку заасфальтируют и смонтируют там новый остановочный павильон из стеклопластика.

Фото: yandex.ru/maps