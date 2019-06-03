Общество

Полчища американских тараканов оккупировали девятиэтажку в Волгограде (ВИДЕО)

Общество 03.06.2019 17:31
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03.06.2019 17:31


Жители дома №25 по ул. Козловской в Ворошиловском районе с недавней поры живут, как в фильме ужасов. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, с появлением тепла около входа в подъезды дома появились полчища крупных насекомых, которых в народе называют американскими тараканами. Они отличаются от обычных черным цветом и более серьезными размерами. «Это не один, не два таракана, а десятки и даже сотни. Особенно жутко с наступлением темноты. Бывало, заходишь в подъезд, а они прямо хрустят под ногами. Бр-р», - содрогаются горожане. 
По словам волгоградцев, в квартиры тараканы пока не добрались. «Но это вопрос времени, - считают жители дома. – Кроме того, у нас в подвале находится стоматологическая поликлиника. Вдруг они туда проберутся?».
Как рассказали волгоградцы, они уже обращались с жалобами на расплодившихся тараканов в ООО «УК Ворошиловского района». Только после этого тараканы никуда не подевались – наоборот, их становится все больше…


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