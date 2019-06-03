Расследования

Предприниматель из Волгограда не платил налоги, зарплату и выжил родню из бизнеса

Расследования 03.06.2019 16:00
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03.06.2019 16:00


В суд передано дело изобретательного предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, невыплате зарплаты и мошенничестве в особо крупном размере.  Как рассказал сегодня  ИА “Высота 102” старший помощник главы управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, по данным следствия, руководитель строительной фирмы в 2015-2017 годах   подделывал бухгалтерские документы, чтобы уйти от налогов. Он указывал, что субподрядчиками и поставщиками   материалов были некие коммерческие структуры. Следователи нашли более 20 лжеорганизаций, с которыми якобы “работал” бизнесмен. На деле расчетные счета этих предприятий -”призраков”  использовались  как транзит для обналичивания денег.  Эта схема “сэкономила” бизнесмену более 5 миллионов рублей налогов.
Также периодически с октября 2014 года по октябрь 2018  бизнесмен не выплачивал зарплату четверым своим подчиненным. Долг перед ними превысил 140 тысяч рублей. При этом  тогда же на расчетный счет стройфирмы поступило более 3 миллионов 600 тысяч рублей. Из них половину потратили на  оплату нужд организации: закупку горюче-смазочных и строительных материалов, оплату аренды и коммунальных платежей, погашение кредитов.  
Известно, что в 2000 году обвиняемый вместе с  братом возглавил мебельную фабрику.  Доли в уставном капитале они поделили пополам. В конце 2013 года брат умер, через два года  он решил вывести из правления его наследников.  Увидев, что  они не следят за финансовой деятельностью фирмы, он стал   продавать производственное имущество, ранее входившее в долю брата, за гроши. При этом “покупателем” была его строительная фирма.  Всего он занизил стоимость объектов почти на 22 миллиона рублей. В результате этой мошеннической схемы  супруга и дочь его брата лишились  бизнеса.

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