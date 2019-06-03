



Волжанину Александру Масленникову, осужденному за убийство двух девушек, не дали спрятаться от родственников убитых. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня судебная инстанция оставила в силе решение о том, что родные и близкие погибших Ольгой Шапошниковой и Дарьи Лабутиной могут узнать о том, в каком именно пенитенциарном учреждении будет отбывать срок Масленников, куда его будут перевозить, а также, когда именно он освободится. Соответствующее ходатайство родственников убитых суд удовлетворил в день вынесения приговора.

Напомним, 13 октября 2017 года Масленников познакомился с двумя девушками в караоке-клубе в Волжском. Из клуба они поехали на съемную квартиру. Вскоре Масленников поссорился с одной из девушек и зарезал ее ножом, после чего, чтобы не оставлять свидетелей, лишил жизни и ее подругу. Тела он расчленил и закопал в лесополосе. После этого он скрылся в Подмосковье у своей знакомой. Но через пару недель его задержали. Также известно, что всего за несколько месяцев до убийства он вышел из тюрьмы, где провел 11 лет за изнасилование и разбой.

27 февраля облсуд приговорил Масленникова к 23 годам лишения свободы. Первые десять лет он должен провести в тюрьме, а еще 13 - в исправительной колонии строгого режима. После этого на протяжении двух лет его свобода будет ограничена. Сейчас убийца добивается в Верховном Суде смягчения приговора.



