Общество 03.06.2019 14:43
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03.06.2019 14:43
Волжанину Александру Масленникову, осужденному за убийство двух девушек, не дали спрятаться от родственников убитых. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня судебная инстанция оставила в силе решение о том, что родные и близкие погибших Ольгой Шапошниковой и Дарьи Лабутиной могут узнать о том, в каком именно пенитенциарном учреждении будет отбывать срок Масленников, куда его будут перевозить, а также, когда именно он освободится. Соответствующее ходатайство родственников убитых суд удовлетворил в день вынесения приговора.
Напомним, 13 октября 2017 года Масленников познакомился с двумя девушками в караоке-клубе в Волжском. Из клуба они поехали на съемную квартиру. Вскоре Масленников поссорился с одной из девушек и зарезал ее ножом, после чего, чтобы не оставлять свидетелей, лишил жизни и ее подругу. Тела он расчленил и закопал в лесополосе. После этого он скрылся в Подмосковье у своей знакомой. Но через пару недель его задержали. Также известно, что всего за несколько месяцев до убийства он вышел из тюрьмы, где провел 11 лет за изнасилование и разбой.
27 февраля облсуд приговорил Масленникова к 23 годам лишения свободы. Первые десять лет он должен провести в тюрьме, а еще 13 - в исправительной колонии строгого режима. После этого на протяжении двух лет его свобода будет ограничена. Сейчас убийца добивается в Верховном Суде смягчения приговора.
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