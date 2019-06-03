Расследования 03.06.2019 09:18
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03.06.2019 09:18
Настоящий арсенал обнаружили у жителя Михайловского района сотрудники полиции и УФСБ. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. У 55-летнего мужчины, работающего охранником на одном из местных предприятий, хранились австрийская винтовка “Манлихер” образца 1895 года и пулемет Дегтярева, штык-нож, 3 гранаты, минометная мина, более 150 патронов к пистолетам и винтовкам и части от различного вида оружия времен Великой Отечественной войны.
По мнению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, большая часть изъятого вооружения пригодна для стрельбы. Мужчина признался что занимался раскопками на местах боев. Все найденное он коллекционировал.
Также в гараже у мужчины оказалось около 8 граммов конопли. По словам мужчины, он собирал ее для собственного употребления.
Теперь против копателя-коллекционера возбуждены сразу четыре уголовных дела по статьям: “Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств”, “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств”, “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов” и “Незаконное изготовление оружия”.
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