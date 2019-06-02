В Волгограде 200 новобранцев приняли присягу на Мамаевом кургане

Общество 02.06.2019 16:29
398 0
02.06.2019 16:29
Сегодня в Волгограде более 200 молодых бойцов приняли военную присягу, сообщает ИА «Высота 102». По традиции, неизменной для всех новобранцев соединения Южного военного округа в Волгоградской области, торжественная церемония прошла на Мамаевом кургане. Солдаты с оружием в руках присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. По информации пресс-службы ЮВО, среди принявших присягу бойцов треть в дальнейшем планирует проходить военную службу по контракту, также имеются те, кто оформил академический отпуск, чтобы своевременно отслужить военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
28862 23
29.05.2019 10:20
12318 14
Жители Советского района Волгограда просят власти разбить сквер на месте «шанхая» экс-депутата02.06.2019 16:17
Крестный ход с мощами святого в Волгограде собрал в жару самых стойких (ФОТОРЕПОРТАЖ)02.06.2019 13:23
Сильная жара никак не пускает большегрузы в Волгоградскую и Ростовскую область02.06.2019 11:43
Камиль Ренатович из фильма «День выборов» грозится стать мэром Волгограда02.06.2019 11:24
В Волгограде пьяный водитель угрожал пистолетом полицейскому, чтобы сохранить права02.06.2019 08:54
Жизнь в изоляции: под Волгоградом жителей села оставили наедине с транспортной проблемой01.06.2019 21:33
В Волгоградской области открыт сезон тихой охоты (ФОТОРЕПОРТАЖ)01.06.2019 16:12
«Наглость – второе счастье»: в Волгограде хозяева установленных под покровом ночи киосков игнорируют УК и прокуратуру01.06.2019 14:56
Волгоградская область встретила лето в пожароопасной обстановке из-за жары за 40 градусов01.06.2019 13:15
Волгоградские металлурги зарядили позитивом маленьких пациентов онкоцентра01.06.2019 09:01
В Волгограде из-за нештатной ситуации жителям более 60 домов не хватает воды31.05.2019 17:39
В Волгограде назвали самый опасный район для алиментщиков31.05.2019 17:21
В Волгограде историческое здание "желтого" дома снова будут ремонтировать31.05.2019 16:00
В Волгоградской и Ростовской областях из-за жары ограничено движение большегрузов31.05.2019 15:21
Понять и простить: мусорный регоператор объяснил срыв графика работы на юге Волгограда31.05.2019 14:02
Реклама