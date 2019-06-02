Крестный ход с мощами святого в Волгограде собрал в жару самых стойких (ФОТОРЕПОРТАЖ)





Сегодня в Волгограде проходят торжества в память о 100-летии мученического подвига местночтимого святого Николая Попова, мощи которого находятся в Свято-Духовом монастыре в центре города. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоград прибыли приглашенные архиереи из других митрополий, которые вместе с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором приняли участие во Всенощном бдении, а затем и в архиерейском богослужении на главной площади Волгограда - площади Павших борцов у строящегося Александро-Невского собора. Мощи святого от монастыря до места совершения Божественной литургии пронесли крестным ходом.





Несмотря на жару в городе, где столбик термометра на солнце перевалил за отметку в 40 градусов, приняло участие большое количество верующих. Через 15 минут после начала крестного хода во всех храмах Волгограда начался праздничный перезвон, и сегодня впервые зазвучали все 18 колоколов звонницы собора Александра Невского. О том, как это было - в фоторепортаже.























