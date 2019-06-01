Экология 01.06.2019 15:02
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01.06.2019 15:02
Пожарные команды ЮВО переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением пожароопасной ситуации в Волгоградской области и Крыму. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе ЮВО.
В часовой готовности к выполнению задач в ЮВО, в том числе и по оказанию помощи местному населению в тушении природных пожаров, находятся 15 сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Группировка сил и средств насчитывает более 9,7 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц инженерной, пожарной техники, техники радиационной химической разведки, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии, расчеты беспилотных летательных аппаратов готовых к выполнению задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС.
В готовности содержатся авиационные группы 4 армии ВВС и ПВО ЮВО в состав которых входят вертолеты армейской авиации Ми-8 и Ми-26 с водосливными устройствами (ВСУ-5, ВСУ-15), экипажи которых дополнительно прошли обучение на применение ВСУ. Помощь пострадавшим готов оказать медицинский отряд специального назначения, который оснащен современными медицинскими модулями, позволяющими проводить все виды операций, в том числе и операционно-полосной хирургии, а также средствами индивидуальной и медицинской защиты, в том числе изолирующими дыхательными аппаратами.
В гарнизонах ЮВО обновлены противопожарные рвы и минерализованные полосы по периметру военных объектов и воинских частей, проверены готовность пожарных водоемов, систем подачи воды и оснащенность пожарных щитов.
Специальные противопожарные группы ЮВО поддерживают постоянное взаимодействие с территориальными управлениями МЧС и местными органами власти и готовы в любое время прийти на помощь в случае возникновения ЧС.
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