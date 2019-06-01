«Наглость – второе счастье»: в Волгограде хозяева установленных под покровом ночи киосков игнорируют УК и прокуратуру





Владельцы незаконных киосков, установленных ночью на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе, проигнорировали предупреждение управляющей компании об их добровольном сносе. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района», добровольный демонтаж, согласно уведомлениям, должен был быть произведен до 31 мая, однако киоски все еще стоят. «Получается, что владельцы данных незаконных нестационарных торговых объектов не выполнили наше требование, поэтому киоски мы уберем принудительно», - сказал представитель УК. Он добавил, что сделано это будет в ближайшие дни.

Напомним, 23 мая текущего года сотрудники ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» расклеили на павильонах соответствующие уведомления, адресованные владельцам незаконных нестационарных торговых объектов. В случае, если их не демонтируют добровольно, то управляющая компания грозилась сделать это сама путем вывоза павильона на ответственное хранение в МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района». В уведомлении пояснялось, что управляющая компания исполняет представление прокуратуры Краснооктябрьского района об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ. «Высота 102» подробно об этом рассказывала в своей публикации: «В Волгограде УК и прокуратура объявили войну установленным под покровом ночи киоскам»

Примечательно, что на улице Штеменко под покровом ночи за несколько дней появилось сразу пять незаконных киосков. Причем, сделано это было с разрушением элементов благоустройства - с повреждением проводом, тротуарной плитки, ограждений и пр. Некоторые владельцы павильонов все же, после повторного напоминания, прислушались к требованиям УК. Два киоска исчезли так же, как и появились – ночью. Однако владельцы трех незаконных торговых объектов упорно «держат оборону».

О том, как появлялись киоски ночью на ул. Штеменко – в видеосюжете от 10.05.2019 г.