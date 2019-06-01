



Сегодня на территории Волгоградской области температура воздуха местами достигает 36ºС и более, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные МЧС. Спасатели призывают строго соблюдать требования пожарной безопасности в природных условиях и на садовых участках. В регуправлении МЧС отмечают, что загорания растительности и мусора развиваются стремительно, особенно под воздействием жаркой и ветреной погоды, которая, в настоящее время отмечается на территории всей Волгоградской области. Природные пожары создают угрозу жилым и хозяйственным постройкам – всему, что находится на пути бесконтрольно распространяющегося пламени. Результатом подобного разгула огненной стихии может стать не только огромный материальный ущерб, ущерб экосистеме, но и человеческие жертвы. Пожарную охрану можно вызвать по номеру «101» для любого оператора мобильной связи.

МЧС также рекомендует в условиях жары серьезно отнестись к личной безопасности - исключить длительное пребывание под прямыми солнечными лучами, пить больше воды и полностью отказаться от употребления спиртного.

