Общество

Волгоградская область встретила лето в пожароопасной обстановке из-за жары за 40 градусов

Общество 01.06.2019 13:15
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01.06.2019 13:15


Сегодня на территории Волгоградской области температура воздуха местами достигает 36ºС и более, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные МЧС. Спасатели призывают строго соблюдать требования пожарной безопасности в природных условиях и на садовых участках. В регуправлении МЧС отмечают, что загорания растительности и мусора развиваются стремительно, особенно под воздействием жаркой и ветреной погоды, которая, в настоящее время отмечается на территории всей Волгоградской области. Природные пожары создают угрозу жилым и хозяйственным постройкам – всему, что находится на пути бесконтрольно распространяющегося пламени. Результатом подобного разгула огненной стихии может стать не только огромный материальный ущерб, ущерб экосистеме, но и человеческие жертвы. Пожарную охрану можно вызвать по номеру «101» для любого оператора мобильной связи.
МЧС также рекомендует в условиях жары серьезно отнестись к личной безопасности - исключить длительное пребывание под прямыми солнечными лучами, пить больше воды и полностью отказаться от употребления спиртного.

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