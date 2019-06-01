В Волгограде накануне Дня защиты детей скончался 11-летний мальчик

Около 18 часов жильцы подъезда почувствовали из этой квартиры запах газа и вызвали оперативные службы. По прибытии на место специалисты обнаружили внутри жилища бездыханное тело несовершеннолетнего. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В городе Котово накануне вечером в квартире дома 159 по улице Мира был обнаружен труп ребенка. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, скончавшимся оказался 11-летний мальчик.