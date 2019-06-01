Косят и травят: в Волгоградской области вышли на борьбу с дикорастущей коноплей

Происшествия 01.06.2019 10:59
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01.06.2019 10:59
Очаги произрастания дикорастущей конопли обнаружены и уничтожены в Дубовском, Светлоярском, Быковском, Палласовском и Котельниковском районах, а также в городах Михайловка и Волжский в рамках операции «Мак-2019». Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в региональном главке МВД. Растение является наркосодержащим, поэтому находится вне закона и подлежит уничтожению. Всего было ликвидировано более 2000 кустов дикорастущей конопли без признаков культивации.
Самые масштабные рейдовые мероприятия прошли в Котельниковском районе. Здесь оперативники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков районного отдела МВД, а также из ФСБ и районной администрации обнаружили плантацию дикорастущей конопли на площади 200 квадратных метров. Путём выкашивания и перепашки уничтожено более 1,5 тысячи кустов этого растения.
В Дубовском районе в селе Горный Балыклей 95 кустов уничтожены путем перепахивания. В Михайловке 80 кустов конопли были обнаружены на ул. Садовая. В данном случае очаг был ликвидирован гербицидами. Такая же участь постигла растение и в Быковском районе, где очаг произрастания конопли был обнаружен в селе Новоникольское. В Светлоярском районе 214 кустов просто перепахали, как и в СНТ «Урожай» в Волжском. А также в поселке Эльтон, где аналогичным образом уничтожили 237 кустов наркосодержащего растения.
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