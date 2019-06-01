Происшествия

В Волгограде пенсионерка организовала преступный бизнес на иностранцах

Происшествия 01.06.2019 09:16
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01.06.2019 09:16


До трех лет лишения свободы грозит 58-летней жительнице Советского района Волгограда за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина за вознаграждение прописала в своем домовладении по ул. Д. Джабаева 13 трудовых мигрантов, прибывших в Волгоград из среднеазиатских республик. Все они были прописаны по одному адресу, что показалось полицейским подозрительным. Проверка показала, что пенсионерка фиктивно регистрировала приезжих, чтобы предоставить им возможность получения разрешительных документов на право пребывания в России и ведения здесь трудовой деятельности. Возбуждено уголовное дело.

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