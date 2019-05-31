Аналитика

«Высота 102»ТВ: Аэропорт Волгограда оставили при своем имени во избежание полярных споров

Аналитика 31.05.2019 20:05
8388 3
31.05.2019 20:05



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: аэропорт Гумрак не стали называть именем Маресьева, жители Волгограда живут в режиме жесткой экономии, медики креативно поработали с курильщиками и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
«Порочная любовь» медленно убивает Волго-Ахтубинскую пойму
26.05.2019 19:00
58124 13
«Высота 102»ТВ: В Волгограде вокруг «Родины-матери» растут металлические леса
27.05.2019 20:06
45372 2
«Высота 102»ТВ: В Волгограде напомнил о себе скандал с хищением денег при ремонте федерального памятника
29.05.2019 20:01
35703 1
Аналитика
30.05.2019 20:37
Аналитика 30.05.2019 20:37
23871 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
29.05.2019 20:01
Аналитика 29.05.2019 20:01
35703 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
29.05.2019 15:56
Аналитика 29.05.2019 15:56
3399 41 Обсудить

0
Далее
Аналитика
28.05.2019 20:08
Аналитика 28.05.2019 20:08
32485 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.05.2019 20:06
Аналитика 27.05.2019 20:06
45372 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
27.05.2019 09:31
Аналитика 27.05.2019 09:31
2205 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.05.2019 19:00
Аналитика 26.05.2019 19:00
58124 13 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.05.2019 20:29
Аналитика 24.05.2019 20:29
30883 29 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.05.2019 20:09
Аналитика 23.05.2019 20:09
31021 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.05.2019 20:08
Аналитика 22.05.2019 20:08
23930 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.05.2019 19:31
Аналитика 22.05.2019 19:31
1159 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.05.2019 20:12
Аналитика 21.05.2019 20:12
34821 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
21.05.2019 08:34
Аналитика 21.05.2019 08:34
1244 20 Обсудить

0
Далее
Аналитика
20.05.2019 20:07
Аналитика 20.05.2019 20:07
37564 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.05.2019 17:11
Аналитика 19.05.2019 17:11
46340 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:05
«Высота 102»ТВ: Аэропорт Волгограда оставили при своем имени во избежание полярных споров Смотреть фотографииCмотреть видео
17:39
В Волгограде из-за нештатной ситуации жителям более 60 домов не хватает водыСмотреть фотографии
17:21
В Волгограде назвали самый опасный район для алиментщиковСмотреть фотографии
16:48
На проспекте Ленина в Волгограде загорелся грузовик (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:00
В Волгограде историческое здание "желтого" дома снова будут ремонтироватьСмотреть фотографии
15:21
В Волгоградской и Ростовской областях из-за жары ограничено движение большегрузовСмотреть фотографии
15:20
"Даже не пытался помочь": водителя-беглеца из Волжского обвиняют в гибели 80-летнего велосипедистаСмотреть фотографии
14:42
Сбербанк приглашает всех на «Зеленый марафон»Смотреть фотографии
14:02
Понять и простить: мусорный регоператор объяснил срыв графика работы на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:23
Волгоградцы доверяют ремонт авто профессионаламСмотреть фотографии
13:04
Волгоград не попал в президентский указ о переименовании аэропортов Смотреть фотографии
12:38
Коллекционеру госнаград из Волгограда грозит арест за посылку с тремя орденамиСмотреть фотографии
12:16
Появилось видео крупного ДТП на сложном перекрестке в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
12:09
В Волгограде курильщик с 45-летним стажем при свидетелях поклялся медикам завязать с табакомСмотреть фотографии
11:32
Наркоторговцу из Новосибирской области в Волгограде дали 8,5 лет колонииСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде суд оставил под арестом еще одного лидера местной ячейки "Свидетелей Иеговы"Смотреть фотографии
10:52
«МегаФон» увеличил интернет-трафик на 27 процентов в I квартале 2019 годаСмотреть фотографии
10:44
Мусорный полигон "Комус" под Волгоградом уличили в искажении отчетности Смотреть фотографии
10:41
В Волгограде разобрали трамвайный переезд на металлСмотреть фотографии
10:26
Полторы тысячи жителей Волгоградской области остались без света из-за кражи под напряжением Смотреть фотографии
10:22
Вынужденно севший в Волгограде "Boeing" вылетел в Сочи с приболевшим пассажиром на бортуСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде мусоровоз сбил пенсионерку и раздавил ей рукуСмотреть фотографии
08:20
Крупное ДТП в центре Волгограда: раненые лежат на траве (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
21:27
В Волгограде из грузовика на дорогу выпали тонны металлических изделийСмотреть фотографии
20:37
«Высота 102»ТВ: В Волгограде вскрыли темные дела с вырубкой леса на острове СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:50
«Тысячи нарушений»: в Волгограде прокуроры разбирались с госзакупками и невыплатой зарплатСмотреть фотографии
17:36
В Волгоградской области офицер избил рядового за разговоры в строюСмотреть фотографии
17:31
Волгоградский «Красный Октябрь» устраивает незабываемое лето для детей сотрудниковСмотреть фотографии
16:26
Мусорное дерево выросло на юге Волгограда благодаря «Управлению отходами»Смотреть фотографии
16:01
"Жить можно": в бараке для первостроителей Волжского уходит пол из-под ног Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 