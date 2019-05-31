Общество 31.05.2019 14:02
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31.05.2019 14:02
Служебная проверка по фактам нарушения графика вывоза мусора в Кировском районе Волгограда проводится в ООО «Управление отходами – Волгоград». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании. С 4 по 30 мая спецтехнику регоператора ни разу не видели жители переулка Михайловский. Три контейнера несколько недель стояли переполненными. Только благодаря неравнодушным жителям, которые регулярно наводили порядок на площадке, удалось избежать свалки.
Попытки одной из жительниц дозвониться до регоператора оказались тщетными – в диспетчерской службе ей так и не ответили. Вчера, 30 мая, мусоровоз все-таки добрался до переулка на 9 домов, но опустошил баки только наполовину. В ответе «Управления отходами – Волгоград» на редакционный запрос говорится, что этот инцидент также будет изучен в ходе служебной проверки. «На объект был направлен дополнительный транспорт для проведения повторной очистки баков», - пояснили в компании. Людей теперь интересует другой вопрос, будет ли сделан перерасчет платы за вывоз ТКО в мае, ведь услуга в этом месяце практически не оказывалась.
Смущает местных обитателей и вид старых ржавых баков, которые повсеместно заменяются регоператором на новые пластиковые. В компании пояснили, что «вопрос полной замены контейнерного оборудования на территории всей области не может быть решен в одночасье, но работы в этом направлении ведутся на постоянной основе». «Сейчас мы закупаем очередную партию контейнеров для замены старых баков. На маршрутах, помимо новой техники, используются и модели мусоровозов с боковой загрузкой. Их конструкция предназначена для сбора отходов из металлических баков», - отметили в пресс-службе организации.
На улице Абганеровской, расположенной неподалеку от Михайловского переулка, накануне днем также можно было наблюдать горы из мешков отходов. Мусорными пакетами для спасения от набегов дворовых собак люди увесили целое дерево.
В «Управлении отходами – Волгоград» признались, что график вывоза мусора по этом адресу, действительно, был сорван - в среду 29 мая машина не приехала в связи с поломкой. «30 мая на маршрут вышел дополнительный транспорт для сбора мусора. В данный момент график вывоза на маршруте восстановлен и не нарушается», - добавили в компании.
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