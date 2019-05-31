Волгоград не попал в президентский указ о переименовании аэропортов

Общество 31.05.2019 13:04
16249 28
31.05.2019 13:04
Международного аэропорта Волгограда нет в Указе президента РФ "О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованный сегодня документ.
Напомним, что по итогам голосования, которые в декабре 2018 года были публично озвучены в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", волгоградскому аэропорту должны были присвоить имя летчика Алексея Маресьева. Он со значительным отрывом – 38% голосов - опередил маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Василия Чуйкова. У них, соответственно, 31% и 29%.
В Волгоградской области в голосовании приняли участие 62 тыс. 51 человек, и, как сообщало информагентство, сам процесс вызвал немало вопросов. Поводом для сомнения в честности и объективности явилось "пропорциональное" голосование, во время которого проценты у кандидатов практически не менялись, несмотря на увеличение количества проголосовавших. Споры возникли и по фамилиям кандидатов: кто из них сыграл большую роль в судьбе города. Музей-заповедник "Сталинградская битва" даже запустил акцию в соцсетях, чтобы аэропорту было присвоено имя Василия Чуйкова - командующего 62-й армией, защищавшей Сталинград.
Отметим, что в ходе голосования новые имена получили 45 российских аэропортов. В сегодняшнем Указе президента РФ указаны 44 воздушные гавани, которым будут присвоены имена лиц, имеющие особые заслуги перед Отечеством. Волгограда в этом списке нет.
В Общественной палате РФ пояснили, что в ряде регионов общественные дискуссии о результатах конкурса продолжились и после его формального завершения. "В частности, в адрес организаторов конкурса поступили обращения от общественных палат Санкт-Петербурга и Волгограда с просьбой приостановить участие этих регионов в проекте во избежание поляризации общественных настроений в регионах. По итогам рассмотрения этих обращений Волгоград и Санкт-Петербург были временно выведены из проекта, международные аэропорты Пулково и Гумрак не были включены в перечень аэропортов, закрепленных в указе Президента России", - говорится в сообщении.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
28731 23
29.05.2019 10:20
12184 14
В Волгограде историческое здание "желтого" дома снова будут ремонтировать31.05.2019 16:00
В Волгоградской и Ростовской областях из-за жары ограничено движение большегрузов31.05.2019 15:21
Понять и простить: мусорный регоператор объяснил срыв графика работы на юге Волгограда31.05.2019 14:02
В Волгограде суд оставил под арестом еще одного лидера местной ячейки "Свидетелей Иеговы"31.05.2019 11:00
«Тысячи нарушений»: в Волгограде прокуроры разбирались с госзакупками и невыплатой зарплат30.05.2019 18:50
Мусорное дерево выросло на юге Волгограда благодаря «Управлению отходами»30.05.2019 16:26
"Жить можно": в бараке для первостроителей Волжского уходит пол из-под ног30.05.2019 16:01
«Профессионалы социального питания» поделились опытом с коллегами из 15 регионов России30.05.2019 14:08
Волгоградские депутаты хотят наказывать граждан за уклонение от заключения договоров на вывоз мусора30.05.2019 13:41
Президент России наградил прокурора Волгоградской области30.05.2019 12:43
На водоочистных сооружениях в Волгограде ликвидировали условную утечку хлора30.05.2019 12:07
В Волгоградской области пенсионерке грозит срок за "приют" 11 иностранцев30.05.2019 11:20
В Волгограде "дочку" "Газпрома" оштрафовали за нарушение сроков подключения жилого дома30.05.2019 10:48
Во имя памяти и новой жизни: на месте взрыва дома в Волгограде расцвели розы29.05.2019 16:19
У управляющей компании в Волгограде отобрали лицензию за безделье29.05.2019 14:38
Реклама