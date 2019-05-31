Общество

Волгоград не попал в президентский указ о переименовании аэропортов

Общество 31.05.2019 13:04
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31.05.2019 13:04


Международного аэропорта Волгограда нет в Указе президента РФ "О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованный сегодня документ.
Напомним, что по итогам голосования, которые в декабре 2018 года были публично озвучены в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", волгоградскому аэропорту должны были присвоить имя летчика Алексея Маресьева. Он со значительным отрывом – 38% голосов - опередил маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Василия Чуйкова. У них, соответственно, 31% и 29%. 
В Волгоградской области в голосовании приняли участие 62 тыс. 51 человек, и, как сообщало информагентство, сам процесс вызвал немало вопросов. Поводом для сомнения в честности и объективности явилось "пропорциональное" голосование, во время которого проценты у кандидатов практически не менялись, несмотря на увеличение количества проголосовавших. Споры возникли и по фамилиям кандидатов: кто из них сыграл большую роль в судьбе города. Музей-заповедник "Сталинградская битва" даже запустил акцию в соцсетях, чтобы аэропорту было присвоено имя Василия Чуйкова - командующего 62-й армией, защищавшей Сталинград.   
Отметим, что в ходе голосования новые имена получили 45 российских аэропортов. В сегодняшнем Указе президента РФ указаны 44 воздушные гавани, которым будут присвоены имена лиц, имеющие особые заслуги перед Отечеством. Волгограда в этом списке нет. 
В Общественной палате РФ пояснили, что в ряде регионов общественные дискуссии о результатах конкурса продолжились и после его формального завершения. "В частности, в адрес организаторов конкурса поступили обращения от общественных палат Санкт-Петербурга и Волгограда с просьбой приостановить участие этих регионов в проекте во избежание поляризации общественных настроений в регионах. По итогам рассмотрения этих обращений Волгоград и Санкт-Петербург были временно выведены из проекта, международные аэропорты Пулково и Гумрак не были включены в перечень аэропортов, закрепленных в указе Президента России", - говорится в сообщении.

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