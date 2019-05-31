Волгоградцы доверяют ремонт авто профессионалам

Экономика 31.05.2019 13:23 Реклама
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31.05.2019 13:23
Забота о собственном автомобиле – долг водителя. Ремонтировать его самостоятельно или обратиться в автосервис – право выбора каждого. На практике сегодня даже опытные волгоградские водители перестали заниматься самодеятельностью, поскольку ремонт современного авто требует основательного подхода.
Как рассказал ИА «Высота 102» волжанин Сергей К., ещё лет 15 назад он пытался сам «реанимировать» свой старенький Ford, но уже тогда сталкивался с проблемами, которые могли решиться только на автосервисе. «Сейчас совсем не прикасаюсь к узлам и деталям, даже «резину» не меняю, а наличие электронной начинки в моей уже новой иномарке – особая тема, он может быть проведен только в автосервисе, оснащенном самым необходимым оборудованием», — поясняет Сергей.
Профессионалы автосервиса I-Service Волгоград считают, что такой подход оправдан: «Во-первых, мы предлагаем водителю провести квалифицированную компьютерную диагностику автомобиля и выявить все имеющие нарушения в его работе. Ее результаты позволят определить ключевые проблемы, которые могут привести к внезапному отказу того или иного узла или износу рабочих деталей. Во-вторых, в распоряжении сервиса имеется не только богатый инструментарий, но и опыт сотрудников, позволяющий им успешно справляться с любой проблемой в самые короткие сроки».
Конкуренция в сфере автосервиса уже давно «продиктовала» и вполне доступные цены. «Раньше, когда машина совсем не ехала, обращалась с просьбой заглянуть под капот своих друзей или родственников. Но жизнь показала, что на благодарность и угощения уходило больше денег. Сейчас, не дожидаясь коллапса, еду на сервис и за разумные деньги её приводят в идеальный порядок – можно не беспокоится за безопасность вождения и жизнь своих близких», — поделилась с информагентством волгоградка Анна Т.
В I-Service Волгоград также отмечают, что водители уже давно поняли, что профессионалы выгодно отремонтируют автомобиль, который смело прослужит еще не один год: «Наши сотрудники знают, насколько важна и ответственна работа, связанная с ходовой частью автомобиля и его двигателем. От качества ремонта действительно зависят жизни водителя и его пассажиров. Поэтому все большее число автолюбителей выбирают именно наш автосервис в Волгограде, поскольку у нас работают люди, знающие, что такое «работа на совесть».
Сегодня в автосервисе I-Service Волгоград можно провести полный ремонт КПП автомобиля, и ощутить все возможности, на которые способен железный «напарник». Профессиональный ремонт ходовой обеспечит былую маневренность авто.
А поскольку современные автопроизводители с каждой новой моделью все больше оснащают авто электронными средствами управления, то ремонт электрооборудования — это одна из наиболее распространенных причин, по которой водители обращаются именно в этот автосервис.
Кроме того, здесь выполнят качественный ремонт карбюратора и компьютерный развал-схождение, что обеспечит им надежную работу в любой дорожной ситуации. Качественные малярные работы сумеют не только восстановить прежний облик авто, но и придать ему новый оригинальный эффект. В автосервисе можно также купить и произвести замену масла по выгодным ценам.
И что важно — не надо тратить время и стоять в очередях, он-лайн запись позволит выбрать удобное время для встречи с профессионалами.
Адрес: Лермонтова 12, г. Волгоград
Телефон: +7 937 091 70 77
Режим работы: Ежедневно с 09.00-19.00
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