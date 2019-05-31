Общество

В Волгограде суд оставил под арестом еще одного лидера местной ячейки "Свидетелей Иеговы"

Общество 31.05.2019 11:00
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31.05.2019 11:00


Сегодня апелляционная инстанция оставила под арестом Валерия Рогозина - еще одного лидера местной ячейки экстремистской организации “Свидетелей Иеговы”. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда. 
Напомним, Валерия Рогозина, Сергея Мельника, Игоря Егозаряна и Вячеслава Осипова 16 мая задержали сотрудники правоохранительных органов по подозрению в участии в создании экстремистской организации. По данным следствия, они являются так называемыми "старейшинами" местной ячейки экстремистской организации - “Собрания Новая Спартановка”. 16 мая суд Центрального района арестовал их  до 13 июля. Отметим, что в среду, 29 мая, облсуд оставил в СИЗО Вячеслава Осипова, который обжаловал решение об аресте. 
Весной 2017 года Верховный Суд России признал “Управленческий центр свидетелей Иеговы в России” экстремистской организацией и запретил его работу, а также деятельность местных ячеек организации. С того момента “Свидетелей Иеговы” ушли в подполье.

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