Хлеб, макарошки и никаких обновок: жители Волгограда экономят на всем

Аналитика 02.06.2019 17:24
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02.06.2019 17:24
На прошедшей неделе федеральная служба государственной статистики опубликовала итоги исследования, согласно которым лишь немногим более 3 процентов граждан страны довольны своим финансовым положением и могут покупать все, что захочется. А по данным фонда «Общественное мнение», каждому десятому россиянину не хватает денег даже на еду. «Высота 102» провела собственный опрос на улицах Волгограда. Журналисты спросили жителей, устраивает ли их сегодняшний доход и на чем приходится экономить. Волгоградцы, конечно, «держатся», но признания делают не самые оптимистичные.
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