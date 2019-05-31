Вынужденно севший в Волгограде "Boeing" вылетел в Сочи с приболевшим пассажиром на борту

Происшествия 31.05.2019 10:22
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31.05.2019 10:22
Сегодня утром на вынужденную посадку в аэропорту Волгограда зашел самолет компании “Победа”, выполнявший рейс “Екатеринбург-Сочи”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе аэропорта “Гумрак”, “Boeing-747” запросил посадку из-за плохого самочувствия пассажира в 7:24 по местному времени. На борт поднялись врачи и осмотрели путешественника. Угрозы здоровью они не нашли. В 8:16 самолет продолжил полет по маршруту.
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