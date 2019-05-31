В Волжском водитель-беглец сбил пешехода на парковке торгового центра





Молодой волжанин пострадал в ДТП на парковке в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, накануне ночью на парковке ТЦ "Планета Лета" по ул. Карбышева №47 водитель “ВАЗ-2105” сбил 21-летнего парня и скрылся. Пострадавший обратился к врачам за медпомощью. Сбежавшего с места ДТП водителя задержали. В отношении 32-летнего жителя Волжского составлен административный протокол по статьям “Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием” и “Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”.