Крупное ДТП в центре Волгограда: раненые лежат на траве (ВИДЕО)

Происшествия 31.05.2019 08:20
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31.05.2019 08:20
Только что в центре Волгограда произошло серьезное ДТП. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на пересечении проспекта Ленина и улицы 7-ой Гвардейской дивизии столкнулись две иномарки. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, приехали пожарная машина и три неотложки. Врачи оказывают помощь пострадавшим: мужчина сидит на траве, а женщина даже не может подняться. По предварительным данным, пострадавшие - водители столкнувшихся иномарок. В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству уточнили, что, по предварительным данным, 43-летний водитель “Nissan Almera” при повороте налево не уступил дорогу и врезался в другой “Nissan Almera”, которым управляла 29-летняя девушка. С травмами их госпитализировали в ГУЗ "ГКБ СМП №25". По сведениям, полученным от источников в экстренных службах региона, у мужчины сотрясение мозга, а у девушки, помимо сотрясения, сломана рука.
Авария серьезно затруднила движение транспорта.
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