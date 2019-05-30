В РСХБ стартует акция по ипотеке «Мечты сбываются»





Россельхозбанк запустил акцию «Мечты сбываются» по ипотечному кредитованию. Теперь оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, включая таунхаусы, можно по специальной ставке от 9,7% годовых c первоначальным взносом 20%. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет.

Акция действует до 30 июня (включительно) 2019 года. Подробности акции «Мечты сбываются» и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.

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