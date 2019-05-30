В РСХБ стартует акция по ипотеке «Мечты сбываются»

Экономика 30.05.2019 13:07 Реклама
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30.05.2019 13:07
Россельхозбанк запустил акцию «Мечты сбываются» по ипотечному кредитованию. Теперь оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, включая таунхаусы, можно по специальной ставке от 9,7% годовых c первоначальным взносом 20%. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет.
Акция действует до 30 июня (включительно) 2019 года. Подробности акции «Мечты сбываются» и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.
Телефон: 8(8442) 96-23-20, 8 9047512770
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.
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