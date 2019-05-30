Президент России наградил прокурора Волгоградской области





Прокурор Волгоградской области Максим Ершов указом президента России награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Как сообщает ИА "Высота 102", в документе сообщается, что государственная награда вручается Ершову "за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу".

Максим Ершов возглавил прокуратуру Волгоградской области в декабре 2015 года. Он награжден нагрудными знаками "Почетный работник Прокуратуры Российской Федерации", "За безупречную службу", медалью "За верность закону" 1-й степени. Теперь помимо ведомственных наград у Максима Ершова появится и государственная.

Справка. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" — государственная награда Российской Федерации. Учреждена Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. Высшей степенью медали является I степень, дающая право при новых заслугах на награждение орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Награждение производится последовательно: медалью II степени, потом медалью I степени.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" из серебра, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне — изображение знака ордена "За заслуги перед Отечеством". На оборотной стороне по окружности — девиз: "Польза, честь и слава". В центре — дата учреждения медали — 1994. В нижней части — рельефное изображение лавровых ветвей и номер медали. Медаль I степени позолоченная.

Медаль носится на левой стороне груди после орденов.



