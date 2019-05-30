На водоочистных сооружениях в Волгограде ликвидировали условную утечку хлора

Общество 30.05.2019 12:07
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30.05.2019 12:07
Ликвидировать утечку ядовитого газа на очистных сооружениях пришлось сегодня, по легенде учений, сотрудникам МЧС и Службы спасения Волгограда. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, на территории цеха по эксплуатации и ремонту водопроводных очистных сооружений участка Северных ВОС “Латошинка” сотрудники экстренных служб отработали свои действия на случай утечки хлора. От МЧС в учениях были задействованы бойцы специализированной пожарно-спасательной части.
После “разгерметизации” ёмкости с хлором персонал объекта сообщил о ЧП диспетчеру центрального пункта и в пожарно-спасательную службу. Затем сработала система локального оповещения о ЧС. Все сотрудники объекта надели индивидуальные средства защиты, а после эвакуированы. Когда персонал покинул объект, пожарно-спасательные подразделения проложили магистральную линию для подачи воды и поставили водяную завесу, которая, в случае реальной аварии, должна осадить облака хлора. После этого устранили и само условное повреждение ёмкости. Условную ЧС ликвидировали в кратчайшие сроки.
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