Общество

В Волгоградской области пенсионерке грозит срок за "приют" 11 иностранцев

Общество 30.05.2019 11:20
248 1
30.05.2019 11:20


Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Городищенского района, зарегистрировавшей у себя в доме 11 граждан Таджикистана. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 66-летняя жительница хутора Грачи поставила жителей сопредельной республики на миграционный учет. Однако на самом деле селить их у себя женщина не собиралась.
Ответить за фиктивную прописку иностранцев придется и другой жительнице Городищенского района. По сведениям полиции, 49-летняя женщина зарегистрировала в своем дачном домике в общества “Титан” восьмерых граждан среднеазиатских республик. Но с момента регистрации они ни разу там не появлялись. Где они находятся сейчас - еще предстоит выяснить. "Гостеприимная" хозяйка дома  рассказала полицейским, что иностранцы ей заплатили. Регистрация была им необходима для получения миграционных документов.  
Правоохранители напоминают, что по закону подобное “гостеприимство на бумаге”  наказывается либо крупным штрафом, размер которого может достигать полумиллиона рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты
20.05.2019 14:29
28616 23
Среди пострадавших в сгоревшем самолете «Москва-Мурманск» нашелся еще один уроженец Волгоградской области
11.05.2019 08:27
21793 0
Волгограду вернули потерянный причал
29.05.2019 10:20
12035 14
Общество
30.05.2019 12:43
Общество 30.05.2019 12:43
233 1 Обсудить

0
Далее
Общество
30.05.2019 12:07
Общество 30.05.2019 12:07
194 1 Обсудить

0
Далее
Общество
30.05.2019 10:48
Общество 30.05.2019 10:48
439 4 Обсудить

0
Далее
Общество
29.05.2019 16:19
Общество 29.05.2019 16:19
6843 4 Обсудить

0
Далее
Общество
29.05.2019 14:38
Общество 29.05.2019 14:38
771 4 Обсудить

0
Далее
Общество
29.05.2019 12:51
Общество 29.05.2019 12:51
1023 5 Обсудить

0
Далее
Общество
29.05.2019 10:20
Общество 29.05.2019 10:20
12035 14 Обсудить

0
Далее
Общество
29.05.2019 10:07
Общество 29.05.2019 10:07
6238 5 Обсудить

0
Далее
Общество
29.05.2019 09:01
Общество 29.05.2019 09:01
1911 7 Обсудить

0
Далее
Общество
28.05.2019 17:04
Общество 28.05.2019 17:04
1419 2 Обсудить

0
Далее
Общество
28.05.2019 16:40
Общество 28.05.2019 16:40
2408 3 Обсудить

0
Далее
Общество
28.05.2019 12:19
Общество 28.05.2019 12:19
1128 9 Обсудить

0
Далее
Общество
28.05.2019 11:25
Общество 28.05.2019 11:25
2242 2 Обсудить

0
Далее
Общество
28.05.2019 10:53
Общество 28.05.2019 10:53
8363 14 Обсудить

0
Далее
Общество
28.05.2019 09:02
Общество 28.05.2019 09:02
738 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:01
В Волгоградской области цепная собака покусала ребенка
12:43
Президент России наградил прокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
Жителя Волгоградской области подозревают в контрабанде частей автомата Калашникова в Северную АмерикуСмотреть фотографии
12:24
Сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский убрали территорию поймы на ерике ГнилойСмотреть фотографии
12:07
На водоочистных сооружениях в Волгограде ликвидировали условную утечку хлораСмотреть фотографии
11:58
«Вдох глубокий руки шире»: врачи волгоградской больницы зарядились бодростью перед работойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
РЖД летом в два раза повысило билеты на плацкартСмотреть фотографии
11:37
«Ростелеком» в прямом эфире показал ультрамарафон Elton UltraСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области пенсионерке грозит срок за "приют" 11 иностранцевСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде "дочку" "Газпрома" оштрафовали за нарушение сроков подключения жилого домаСмотреть фотографии
09:50
Когда в товарищах согласья нет: Волгоградских коммунистов лихорадит от предстоящих выборов Смотреть фотографии
09:18
Под Волгоградом по вине неопытного водителя пострадали два человекаСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области полиция объявила охоту на «бракуш»Смотреть фотографии
22:13
Прокуроры пресекли незаконную вырубку леса на острове Сарпинском в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде напомнил о себе скандал с хищением денег при ремонте федерального памятника Смотреть фотографииCмотреть видео
16:59
Волгоградский облсуд оставил под арестом местного лидера «Свидетелей Иеговы»Смотреть фотографии
16:19
Во имя памяти и новой жизни: на месте взрыва дома в Волгограде расцвели розы Смотреть фотографииCмотреть видео
15:56
С зарплатой жителей Волгоградской области все хорошоСмотреть фотографии
15:04
«БКС Премьер» откроет инвестиционный счет онлайн всем желающимСмотреть фотографии
14:57
Волгоград стал раем для пожирателей вязовСмотреть фотографии
13:46
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»Смотреть фотографии
12:26
В АО «КАУСТИК» подвели итоги корпоративной спартакиадыСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде «деятеля культуры» подозревают в многолетнем насилии над дочерьюСмотреть фотографии
11:43
В Волжском задержали двоих "спецов" широкого криминального профиляСмотреть фотографии
11:25
«Ростелеком»: обновленная набережная вдохновляетСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде пенсионер сам пострадал в ДТП и подставил под удар трех пассажировСмотреть фотографии
10:44
Клиентоцентричность, экспорт, digital-подход: ВОЛМА отмечает двойной юбилейСмотреть фотографии
10:20
Волгограду вернули потерянный причалСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области двух депутатов лишили полномочий за отсутствие декларацийСмотреть фотографии
09:01
В Волгограде добавили речных рейсов на остров СарпинскийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 