В Волгоградской области пенсионерке грозит срок за "приют" 11 иностранцев





Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Городищенского района, зарегистрировавшей у себя в доме 11 граждан Таджикистана. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 66-летняя жительница хутора Грачи поставила жителей сопредельной республики на миграционный учет. Однако на самом деле селить их у себя женщина не собиралась.

Ответить за фиктивную прописку иностранцев придется и другой жительнице Городищенского района. По сведениям полиции, 49-летняя женщина зарегистрировала в своем дачном домике в общества “Титан” восьмерых граждан среднеазиатских республик. Но с момента регистрации они ни разу там не появлялись. Где они находятся сейчас - еще предстоит выяснить. "Гостеприимная" хозяйка дома рассказала полицейским, что иностранцы ей заплатили. Регистрация была им необходима для получения миграционных документов.

Правоохранители напоминают, что по закону подобное “гостеприимство на бумаге” наказывается либо крупным штрафом, размер которого может достигать полумиллиона рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет.