В Волгоградской области полиция объявила охоту на «бракуш»

Происшествия 30.05.2019 09:03
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30.05.2019 09:03
Почти 400 кг рыбной продукции, добытой незаконным путем, изъято в Волгоградской области в ходе операция "Путина". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, главная цель этих мероприятий - сохранение рыбных запасов региона, выявление и пресечение фактов незаконного вылова и оборота рыбы и икры.
Так, накануне полицейские совместно с сотрудниками Россельхознадзора и природоохранной прокуратуры пришли с проверкой на продуктовый рынок в Тракторозаводском районе Волгограда. Установлены шесть индивидуальных предпринимателей, которые осуществляли реализацию рыбной продукции, в том числе икры лососевых и частиковых пород, без маркировки и с нарушением санитарных правил хранения и требований технических регламентов. Все образцы изъятой продукции направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Практически ежедневно на водоемах региона задерживаются и подозреваемые в браконьерстве. Только в черте города в результате траления акватории Волги изъяты несколько десятков километров сетей. В Иловлинском районе оперативниками была пресечена торговля стерлядью, добытой преступным путем. В отношении продавца возбуждено уголовное дело, устанавливаются все лица, вовлеченные в процесс добычи рыбы.
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