Прокуроры пресекли незаконную вырубку леса на острове Сарпинском в Волгограде





Сомнительный договор купли-продажи лесных насаждений с острова Сарпинский выявила Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура при проверке законодательства о купли-продажи древесины для собственных нужд граждан. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник природоохранного прокурора Светлана Чайковская, договор купли-продажи лесных насаждений был заключен между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и жителем Среднеахтубинского района, причем гражданин отрицал свое участие в заключение сделки. Это послужило основанием для подачи искового заявления о признании данного договора недействительным.

Сегодня решением Ворошиловского районного суда Волгограда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Судебное решение пока в законную силу не вступило.

В природоохранной прокуратуре отмечают, что соблюдение требований законодательства, регулирующего порядок заключения договора купли-продажи и порядок распоряжения муниципальным имуществом, имеет важное социально-экономическое значение и находится на постоянном контроле Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о ситуации, связанной с вырубкой леса на острове Сарпинский, в своих репортажах. В МУ «Горэколес» заявляли, что на острове вырубается исключительно одна порода деревьев – ясень – в целях санитарной и противопожарной обработки. Также в учреждении уверяли, что под топор идут только больные растения. Однако специалисты филиала федерального учреждения «Центр защиты леса» в сентябре 2018 года в ходе рейда выявили, что вырубки носят масштабный характер, причем уничтожаются в основном здоровые деревья. Отметим, что работу лесорубов не остановил даже карантин, объявленный на острове осенью прошлого года в связи с обнаружением на острове опасного вредителя – изумрудной узкотелой златки.



