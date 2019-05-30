Когда в товарищах согласья нет: Волгоградских коммунистов лихорадит от предстоящих выборов

Выборы 30.05.2019 09:50
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30.05.2019 09:50
Кадровая комиссия ЦК КПРФ еще не обсуждала кандидатов в губернаторы Волгоградской области. Секретарь Сталинградского обкома партии, руководитель фракции в облдуме Алексей Буров опроверг в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» появившиеся в телеграм-каналах и некоторых СМИ сообщения о том, что кандидатуру коммуниста, директора школы в поселке Средняя Ахтуба Дениса Ускова рассмотрели в Центральном комитете политической силы. Президиум ЦК, по словам Бурова, также пока не принимал никаких решений по вопросу выдвижения претендента на пост главы региона от КПРФ. «Слишком много домыслов и спекуляций вокруг этой темы. Нужно просто немного подождать», - заявил главный коммунист регпарламента.
Буров подтвердил информагентству сведения о том, что некоторые районные комитеты партии (Краснооктябрьский, в частности) выдвинули кандидатуру областного законодателя Михаила Таранцова на должность губернатора Волгоградской области. «Да, это имеет место быть. Районные комитеты вправе принимать такие решения», - коротко пояснил Алексей Никитович. По сведениям «Высоты 102», за выдвижение Таранцова в губернаторы от КПРФ также проголосовали Котовский, Урюпинский, Городищенский и Камышинский райкомы. Буров также добавил, что конференция Сталинградского обкома КПРФ по вопросу утверждения кандидатов в депутаты областной думы и на пост губернатора состоится примерно 28-29 июня.
Между тем, по мнению собеседников информагентства из бюро обкома, выдвижение Михаила Таранцова в губернаторы от компартии едва ли возможно – союзников или соратников в руководстве областного комитета у него нет. По некоторым данным, во внутрипартийные кадровые вопросы могут активно вмешиваться некоторые высокопоставленные чиновники региона, которых данная персоналия абсолютно не устраивает.
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