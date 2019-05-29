Расследования

Волгоградский облсуд оставил под арестом местного лидера «Свидетелей Иеговы»

Расследования 29.05.2019 16:59
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29.05.2019 16:59


Решение о содержании в СИЗО Вячеслава Осипова - одного из лидеров местной ячейки “Свидетелей Иеговы”, запрещенной в России организации, осталось в силе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили сегодня в пресс-службе Волгоградского областного суда. 
Напомним, 13 мая в Волгограде задержали Вячеслава Осипова, Валерия Рогозина, Сергея Мельника и Игоря Егозаряна, которые, по данным следствия, являются так называемыми “старейшинами” ячейки признанной экстремистской организации. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ “Организация деятельности экстремистской организации”, а именно в участии в ее организации. По имеющимся сведениям, ячейка действовала на территории Тракторозаводского района и носила название “Собрание Новая Спартановка”. 16 мая Центральный районный суд арестовал их до 13 июля.
На данный момент нет официальной информации о том, будут ли обжаловать меру пресечения остальные “старейшины”.
Весной 2017 года Верховный Суд России признал “Управленческий центр свидетелей Иеговы в России” экстремистской организацией и запретил его работу, а также деятельность местных ячеек организации. С того момента “Свидетелей Иеговы” ушли в подполье.

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