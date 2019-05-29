«БКС Премьер» откроет инвестиционный счет онлайн всем желающим





К апрелю 2019 года число открытых россиянами индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 720 тысяч. Более 500 тысяч ИИС открыли инвесторы, ранее не имевшие счетов на бирже. С чем связан рост популярности ИИС, почему их все чаще выбирают новички рынка ценных бумаг и какую роль в этом играют приложения для частных инвесторов рассказал «МК» заместитель председателя правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.

«МК»: Возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет появилась у россиян в 2015 году, а сейчас отмечается особенно заметный рост интереса к ИИС. Почему?

Станислав Новиков: Во-первых, многим людям удалось «распробовать» этот инструмент. Появилась первая волна инвесторов, уже воспользовавшихся ИИС и увеличивших доходность своих инвестиций с помощью этого счета. Возможность получать до 52 тысяч рублей в год в виде налогового вычета от государства в дополнение к результату от приобретенных на ИИС ценных бумаг делает этот инструмент в глазах многих инвесторов куда более предпочтительным, чем вклады. Особенно с учетом того факта, что ставки по депозитам остаются невысокими и предпосылок для их значительного роста не наблюдается.

Во-вторых, стимулом растущей популярности ИИС является простота и удобство работы с этим инструментом. Сегодня каждый россиянин может открыть себе такой счет дистанционно—с помощью приложения, установленного на телефон или планшет. И сразу же купить на ИИС инвестиционный продукт.

— Вы говорите о мобильных приложениях для инвестиций?

— Точно. При этом сегодня есть финансовые приложения, сочетающие как инвестиции, так и классический мобильный банк — управление счетами, платежи, контроль над всеми вашими финансами. Если говорить конкретно о БКС, то мы видим, что все больше пользователей открывают себе ИИС именно с помощью мобильного приложения «БКС Премьер». Для многих инвесторов такой счет становится «входным билетом» на рынок ценных бумаг.

Замечу, что большинство приложений на рынке пока не позволяют открыть ИИС в том случае, если человек не является клиентом финансовой организации. Так что для нас было очень важно предоставить эту возможность всем желающим.

— Просто ли разобраться в приложении начинающим инвесторам — без опыта? Например, тем людям, кто ранее пользовался лишь традиционными банковскими вкладами.

— Приобщиться к инвестированию с помощью подобных приложений может любой человек, даже если у него вообще нет опыта в этом. Создавая наше приложение, мы уделяли особенное внимание простоте. Большинство людей, желающих повысить сегодня свой доход, переложив средства со вкладов, не готовы самостоятельно торговать, отслеживать новости рынков и компаний. Им предложены готовые инвестиционные продукты, их покупка происходит в режиме онлайн.

— А каковы риски?

— Инвесторам-новичкам мы бы не стали рекомендовать инструменты с повышенным риском. Для них существуют продукты с полной защитой вложенного капитала, то есть риск потери средств, например, из-за падения котировок отсутствует.

— А если человек все-таки готов принять на себя более высокие риски ради повышенного дохода?

Мы в обязательном порядке определяем инвестиционный профиль клиента: инвестор прямо в приложении отвечает на ряд несложных вопросов, чтобы дальше мы могли предложить ему оптимальное направление для инвестиций, учитывая его склонность к риску.

Когда вы хотите купить какой-либо финансовый продукт, приложение показывает — рекомендован ли этот инструмент лично вам или нет. Условно, дается ли вам «зеленый свет» на покупку этого инструмента, чтобы в дальнейшем у вас не было разочарования.

— Вы говорите о том, что ИИС стал удобным инструментом для выхода на рынок новых инвесторов. В то же время, по статистике Московской биржи, наибольший объем торгов через ИИС приходится на акции, то есть не на консервативные инструменты. Чем это можно объяснить?

— Возможности ИИС оценили не только инвесторы, которые впервые приходят на фондовый рынок, но и те, кто торговал на бирже и ранее. Профессиональные трейдеры с удовольствием используют индивидуальный инвестиционный счет для получения дополнительной доходности на свои инвестиции.

Присутствие опытных инвесторов в ИИС дополнительно повышает популярность этого инструмента. Естественно, это оказывает влияние и на статистику. Да, начинающие инвесторы в основном склонны выбирать консервативные стратегии и инструменты (например, ОФЗ или структурные продукты с гарантией капитала), но внимание к рынку акций, особенно «голубых фишек», неуклонно растет.

В целом ИИС может использовать любой инвестор вне зависимости от профиля и располагаемых средств. Мы считаем, что индивидуальные инвестиционные счета в 2019 году поставят очередной рекорд по количеству их открытия. Людей привлекает возможность получить повышенный доход, не выходя из дома.



