Во имя памяти и новой жизни: на месте взрыва дома в Волгограде расцвели розы

Общество 29.05.2019 16:19
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29.05.2019 16:19
Сегодня особенный день для жителей Советского района – в новом сквере на месте страшной трагедии посадили молодые деревца. Администрация района бросила клич и на призыв помочь в благоустройстве памятной территории откликнулись все, кто смог. Прогулочная зона получилась аккуратной и уютной – вдоль тротуаров посадили две сотни кустов роз, на лужайках из рулонного газона будут расти липы, клены, рябины, черемуха и можжевельники.
В полном составе в сквер пришла семья Макаренко – бывшие жильцы дома №60 по проспекту Университетскому. 16 мая 2017 года, в день взрыва четырехэтажки, Владимир, его беременная супруга, а также их родители находились в квартире. Чудом все остались живы, а спустя несколько месяцев Наталья родила сына Тимофея. Вскоре молодая семья получила новое жилье. А сегодня полуторагодовалый Тимоша вместе с родителями активно помогал в озеленении сквера.
Для бывшей жительницы взорванного дома Евгении Маловичко разбитый сквер – это, прежде всего, дань памяти погибшим. Под завалами разрушенного подъезда нашли тело ее пожилой матери. Маленький внук Евгении посадил здесь сегодня розы – на месте гибели его прабабушки теперь всегда будут цветы.
Дальнейшую судьбу снесенного многоквартирного дома после трагедии решили его бывшие жители. Руководство Волгоградской области, администрации города идею разбить сквер на памятном месте поддержали. Депутат городской думы по Советскому округу Андрей Гимбатов активно содействовал реализации проекта, на который привлекли внебюджетные средств. «Помогли неравнодушные предприниматели и друзья Советского района. Проделана колоссальная работа, было немало трудностей – в том числе, с заменой старых коммуникаций под землей. Я надеюсь, это место жители района полюбят, будут часто сюда приходить и, конечно, бережно к нему относиться», - говорит Андрей Гимбатов.
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