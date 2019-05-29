Расследования 29.05.2019 12:22
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29.05.2019 12:22
Жителя Волгограда подозревают в многолетнем насилии над своей дочерью. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня судебная инстанция оставила в силе принятое ранее решение о его аресте сроком на 2 месяца.
По данным следствия, с 2000 по 2010 годы он регулярно насиловал и совершал иные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. Когда девушке исполнилось 17 лет, она сбежала из дома и переехала в другой город. Несколько лет она никому не рассказывала о причинах бегства. Но недавно обратилась в правоохранительные органы. Волгоградец свою вину отрицает.
Также известно, что он называет себя лауреатом международной ассоциации “Искусство народов мира”.
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