



Жителя Волгограда подозревают в многолетнем насилии над своей дочерью. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня судебная инстанция оставила в силе принятое ранее решение о его аресте сроком на 2 месяца.

По данным следствия, с 2000 по 2010 годы он регулярно насиловал и совершал иные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. Когда девушке исполнилось 17 лет, она сбежала из дома и переехала в другой город. Несколько лет она никому не рассказывала о причинах бегства. Но недавно обратилась в правоохранительные органы. Волгоградец свою вину отрицает.

Также известно, что он называет себя лауреатом международной ассоциации “Искусство народов мира”.