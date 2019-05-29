В Волжском задержали двоих "спецов" широкого криминального профиля

Расследования 29.05.2019 11:43
3880 2
29.05.2019 11:43
Двоих жителей Волжского полицейские подозревают в целой серии преступлений. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 31-летних мужчин полицейские задержали в рамках расследования дела о телефонном мошенничестве. Но, как выяснили стражи порядка, любители незаконного заработка промышляли еще и квартирными кражами.
По данным следствия, с апреля прошлого года не раз судимые мужчины звонили жителям Ростовской области и Краснодарского края. Своим жертвам один из злоумышленников представлялся знакомым или родственником, и говорил, что его задержали полицейские за грубое нарушение правил дорожного движения. Затем трубку брал второй - якобы сотрудник ГИБДД. Он и называл номер счета, куда нужно было перевести от 5 до 15 тысяч рублей. После получения денег от сим-карты избавлялись. Сейчас известно о 10 жертвах телефонных мошенников, однако правоохранители не исключают, что их может быть больше.
Интересно и то, что накануне следователи обнаружили при обысках у злоумышленников имущество, украденное у граждан, наборы отмычек, а также инструменты для изготовления дубликатов ключей. Изъяли у них компьютерную технику, телефоны и банковские карты.
Мужчины признались в преступлениях и сейчас находятся под стражей.
Реклама
Популярное по теме
21.05.2019 14:51
22709 13
22.05.2019 19:22
18164 9
12.05.2019 16:08
15284 0
В Волгограде «деятеля культуры» подозревают в многолетнем насилии над дочерью29.05.2019 12:22
Расследования 29.05.2019 12:22
1303 6 Обсудить
В Волгограде мужчина несколько месяцев жил в доме с телом убитой супруги28.05.2019 13:39
Расследования 28.05.2019 13:39
4895 3 Обсудить
Пытавшегося сжечь сожительницу камышанина судят в Волгоградской области28.05.2019 13:07
Расследования 28.05.2019 13:07
727 0 Обсудить
В Волгоградской области рецидивист едва не зарезал младшего брата28.05.2019 12:50
Расследования 28.05.2019 12:50
666 3 Обсудить
Троих волгоградцев отправили за решетку за самосуд28.05.2019 12:27
Расследования 28.05.2019 12:27
2499 5 Обсудить
В Волгоградской области ранее судимый пристав вновь стал уголовником28.05.2019 09:08
Расследования 28.05.2019 09:08
2024 11 Обсудить
В Волгограде экс-начальника железнодорожной дистанции обвиняют во взятке27.05.2019 16:43
Расследования 27.05.2019 16:43
2674 2 Обсудить
В Волгограде свой срок получили и сообщники убийцы солдата-контрактника27.05.2019 15:22
Расследования 27.05.2019 15:22
1962 0 Обсудить
Причиной оцепления вокруг гостиницы в Волгограде стала страйкбольная граната27.05.2019 15:02
Расследования 27.05.2019 15:02
7240 3 Обсудить
В Волгоградской области фальшивую учительницу ждут в суде27.05.2019 09:28
Расследования 27.05.2019 09:28
4540 2 Обсудить
Распылитель химикатов в Волгоградской области идет под суд за махинации24.05.2019 13:48
Расследования 24.05.2019 13:48
1207 3 Обсудить
В Волгоградской области поймали похитителя фронтовых медалей24.05.2019 11:29
Расследования 24.05.2019 11:29
1596 0 Обсудить
Организатора покушения на жизнь волгоградского губернатора этапируют из Москвы в Волгоград24.05.2019 11:07
Расследования 24.05.2019 11:07
10923 67 Обсудить
В центре Волгограда на остановке обнаружено тело мужчины23.05.2019 22:15
Расследования 23.05.2019 22:15
5597 0 Обсудить
Житель Волгоградской области порезал колеса 7 машин в автопарке бывшего начальника23.05.2019 16:32
Расследования 23.05.2019 16:32
6949 3 Обсудить
Реклама