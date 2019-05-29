Расследования

В Волжском задержали двоих "спецов" широкого криминального профиля

Расследования 29.05.2019 11:43
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29.05.2019 11:43


Двоих жителей Волжского полицейские подозревают в целой серии преступлений. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 31-летних мужчин полицейские задержали в рамках расследования дела о телефонном мошенничестве. Но, как выяснили стражи порядка, любители незаконного заработка промышляли еще и квартирными кражами.
По данным следствия, с апреля прошлого года не раз судимые мужчины звонили жителям Ростовской области и Краснодарского края. Своим жертвам один из злоумышленников представлялся знакомым или родственником, и говорил, что его задержали полицейские за грубое нарушение правил дорожного движения. Затем трубку брал второй - якобы сотрудник ГИБДД. Он и называл номер счета, куда нужно было перевести от 5 до 15 тысяч рублей. После получения денег от сим-карты избавлялись. Сейчас известно о 10 жертвах телефонных мошенников, однако правоохранители не исключают, что их может быть больше. 
Интересно и то, что накануне следователи обнаружили при обысках у злоумышленников имущество, украденное у граждан, наборы отмычек, а также инструменты для изготовления дубликатов ключей. Изъяли у них компьютерную технику, телефоны и банковские карты.
Мужчины признались в преступлениях и сейчас находятся под стражей. 

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