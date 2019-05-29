В Волгограде добавили речных рейсов на остров Сарпинский





С начала лета в Волгограде количество выходов судов из Красноармейского района до пристани «Вязовая Грива» на острове Сарпинский увеличится с 42 до 140 в неделю. Ежедневно теплоходы будут совершать 20 рейсов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Решение об увеличении количества рейсов на одном из старейших маршрутов Красноармейского района было принято исходя из актуального пассажиропотока. Жителями регионального центра это направление особенно востребовано в теплое время года: на речных трамваях дачники переправляются на свои участки, а остальные горожане - на пляж на речном острове.

От пристани «Красноармейск» суда отправятся в 6:00, 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17.00 и в 18.00, от «Вязовой Гривы» на материк на 20 минут позже – всего будет 20 рейсов в день.

Ранее в расписание движения судов на 2019 год на направлениях «Тулака - Сарпинский» и «Обувная фабрика - Сарпинский» были добавлены 216 рейсов, теплоходы отправляются в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

Дополнительные рейсы на популярных маршрутах позволили значительно улучшить сообщение между островной и материковой частями Волгограда. Способствовали этому и стабильная работа речного транспорта в зимний период и удобное расписание. По итогам 2018 года рост пассажиропотока составил порядка 40% в сравнении с 2017 годом.



