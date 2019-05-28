В Волгограде УК попала на крупный штраф за работу без лицензии

Общество 28.05.2019 16:40
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28.05.2019 16:40
Штраф в сумме 250 тысяч рублей наложен на ООО "УО "ЮЖНОЕ" за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в инспекции Госжилнадзора по Волгоградской области.
Управляющая организация также признана судом виновной в нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. ООО "УО "ЮЖНОЕ" было обязано сообщить в инспекцию Госжилнадзора информацию о расторжении по инициативе собственников договора управления многоквартирным домом, но не сделала этого. В соответствии с ч.2 ст. 198 ЖК РФ УК должна была в течение 5 рабочих дней разместить эти сведения в системе, а также направить их в орган государственного жилищного надзора.
Отмечается, что при этом сам факт обращения ООО "УО "ЮЖНОЕ" ранее в инспекцию с заявлением об исключении сведений об управлении многоквартирным домом из реестра лицензий Волгоградской области был отклонен, поскольку управляющей организацией при таком обращении не были выполнены требования, касающиеся порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ, что повлекло вынесение надзорным органом решения об отказе во внесении изменений в реестр лицензий.
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