Телеком 28.05.2019 14:41 Реклама
289 0
28.05.2019 14:41
Новый сервис «ВидеоАналитика» решает задачи по обнаружению, распознаванию и отслеживанию различных ситуаций и объектов, а также прогнозированию дальнейшего развития событий в автоматическом режиме. Отказаться от широкого использования людских ресурсов разработчикам удалось благодаря новым решениям в сфере «интернета вещей».
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «МегаФон», сервис «ВидеоАналитика» объединяет в одном интерфейсе объектную видеоаналитику и распознавание объектов, обеспечивает быстрый поиск по массиву видеоданных и удобную форму отчетности. Пользователь может выбирать различные варианты места и сроков хранения своих данных, модулей видеоаналитики и дополнительных услуг.
При использовании в сфере безопасности «ВидеоАналитика» способна фиксировать нарушение границ охраняемого периметра, регистрировать опасные и угрожающие ситуации, идентифицировать объекты, в том числе с применением технологии автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей. Решение для бизнеса предлагает прогнозирование продаж, контроль за численностью очередей, анализ работы сотрудника кассы, оценку эффективности рекламы.
Аналогичные решения уже применяются на некоторых зарубежных объектах – это, например, востребованная в аэропортах и на вокзалах технология обнаружения оставленных вещей, или умные билборды, демонстрирующие рекламу с использованием технологий распознавания и BigData.
МегаФон обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров, а также большим опытом реализации крупных высокотехнологичных проектов и собственной экспертизой в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M решений.
На сегодняшний день доля компании на рынке устройств «интернета вещей» в России составляет 38%, что подтверждает востребованность и актуальность предлагаемых компанией продуктов. Благодаря широкому спектру собственных IoT-разработок, богатому опыту развертывания экосистем «интернета вещей» на предприятиях разного размера и сферы деятельности МегаФону удалось занять лидирующие позиции в российском секторе «интернета вещей», самостоятельно формирующим тренды развития IoT-индустрии.
В качестве партнера государства в подготовке и реализации российской программы «Цифровая экономика» МегаФон активно разрабатывает новые продукты для цифровизации регионов, в том числе решения по управлению городской инфраструктурой (умное освещение, ЖКХ, здания), безопасностью города (системы видеонаблюдения) и транспортом (умные парковки и управление дорожным движением). Они успешно применяются в таких городах, как Иннополис, Сочи, Самара, Челябинск, Брянск. Новый сервис «ВидеоАналитика» также может быть эффективно использован в рамках программы «Цифровая экономика».
Павел Иванченко, руководитель по IoT и цифровым решениям компании «МегаФон»: «МегаФон активно использует и внедряет в свои продукты такие технологии, как «интернет вещей» на основе сетей пятого поколения (5G), распознавание уникальных объектов, облачное хранение и обработку данных, сервисы BigData и многое другое. «ВидеоАналитика» стала хорошим поводом продемонстрировать преимущества современных высокотехнологичных решений в самых разных сферах человеческой деятельности – от розничных продаж до обеспечения безопасности промышленных объектов».
Реклама
Популярное по теме
24.05.2019 14:07
2571 0
27.05.2019 10:27
2446 0
17.05.2019 14:30
1979 0
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи27.05.2019 15:05
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-201927.05.2019 12:39
Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding —победитель Effie Russia Awards 201927.05.2019 10:27
МегаФон – лидер по числу базовых станций LTE в России24.05.2019 14:07
«Ростелеком» внедрит свои технологии и решения во Вьетнаме23.05.2019 11:42
«Ростелеком» покажет концерт «Классика на Дворцовой» с Анной Нетребко и звездами мировой оперы22.05.2019 15:52
Команда «Ростелекома» приняла участие в Всероссийском полумарафоне20.05.2019 15:38
Форум разработчиков будет искать инновационные решения для «Умного города»19.05.2019 09:30
«МегаФон» признан лучшим в телекоме Волгоградской области17.05.2019 14:30
Волгоградцы поборолись за звание лучших в молодежной журналистике, кинематографе и новых медиа17.05.2019 11:43
«Ростелеком» выплатит акционерам еще около 7 млрд рублей17.05.2019 10:42
«Ростелеком» покажет «Безопасный город» на IT-форуме16.05.2019 16:31
«Ростелеком» на Юге организовал видеоконференцию для ветеранов Великой Отечественной войны16.05.2019 11:32
ПАО «Ростелеком» объявил об итогах работы в первом квартале 2019 года15.05.2019 12:07
«Ростелеком» пригласил СМИ юга России к диалогу11.05.2019 13:09
Реклама