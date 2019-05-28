В Волгоградской области рецидивист едва не зарезал младшего брата





Проникающее ножевое ранение получил от своего старшего сводного брата житель Иловлинского района. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в минувшее воскресенье в Иловлинскую ЦРБ с явно криминальным ранением поступил 29-летний мужчина. Об этом медики сразу сообщили в полицию. Стражи порядка выяснили, что в тот вечер потерпевший был в кафе вместе со своим 38-летним родственником, у которого уже была судимость.

Во время застолья иловлинец стал поучать своего старшего родственника, что тому сильно не понравилось и завязалась ссора. Когда мужчины вышли из кафе, старший вытащил из кармана нож и несколько раз пырнул им в грудь родственника. Одно из ранений оказалось проникающим. Когда подозреваемого задержали, он сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье “Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия”. Теперь вспыльчивому мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.