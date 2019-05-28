Общество

Обустройство зеленой зоны возле больницы №7 в Волгограде оценили в 30 млн рублей

Общество 28.05.2019 12:19
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28.05.2019 12:19


Объявлен победитель аукциона на обновление пешеходной зоны улицы Казахской рядом с больницей №7. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, эту работу за 29,9 млн рублей выполнит ООО «АльянсСтройКом». Компания ранее участвовала в реконструкции сквера Пушкина и парка Победы напротив стадиона.
На улице Казахской, в соответствии с техническим заданием, подрядчик уложит порядка 5,5 тысячи квадратных метров брусчатки, установит 38 фонарей, камеры видеонаблюдения и парковую мебель. Также рабочие смонтируют поливочный водопровод, уложат рулонный газон, высадят 417 деревьев и кустарников. Здесь появятся ели, клены, можжевельники, спиреи, рябины и другие растения. Прогулочную зону от дороги отделит ограждение протяженностью почти 770 метров. Кроме того, муниципальный контракт подразумевает оборудование трех остановочных павильонов вдоль проезжей части. Гарантийный срок на все работы составит три года.
В этом году в Волгограде также строители возьмутся за обустройство второй очереди сквера у пожарного катера «Гасителя» и продолжать обновлять парк «Юбилейный» в Красноармейском районе. Новый облик также получат правый склон поймы реки Царицы в Ворошиловском районе, ул. Волгодонская в Центральном районе и парк Аттракционов в Тракторозаводском районе. 

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