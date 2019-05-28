В Волгограде ищут двух лжецелительниц за кражу украшений





Двух женщин, подозреваемых в мошенничестве, разыскивают волгоградские полицейские. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, к правоохранителям за помощью обратилась 79-летняя жительница Центрального района. Пенсионерка рассказала, что лишилась своих денег и украшений. Днем на улице к ней подошли две женщины, назвавшиеся целительницами. Они заявили, что на волгоградку недруги навели порчу, но они могут ее снять. Правда, нужен обряд, для проведения которого придется дать им деньги и золотые украшения. Они заверили пенсионерку, что после обряда все ей вернут. Суеверная женщина дала незнакомкам 57 000 рублей и украшения. Но когда она не дождалась ни денег ни ценностей поняла, что ее обманули.

Потерпевшая смогла запомнить приметы преступниц: 1. Женщина, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 173-175, волосы до плеч, черные, глаза темные. Представляется «Валентина». Была одета в черную кофту, черные брюки, туфли с открытым носом. На правой руке обручальное кольцо. При себе имела женскую сумку темного цвета.

2. Женщина славянской внешности, на вид 50-55 лет, среднего телосложения, рост 167, на голове была пестрая косынка, узлом завязана на затылке, глаза темные. Представляется «Ольга Дмитриевна». Была одета в цветные брюки и кофту. При себе имела светлую женскую сумку.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей “целительниц”.