В Волгоградской области определились кандидаты в облдуму от "ЕР"









Итоги предварительного голосования в Волгоградской области утверждены сегодня на заседании президиума регионального политсовета "Единой России", сообщает ИА "Высота 102". Впервые, по словам секретаря реготделения партии Сергей Горнякова, по итогам процедуры не поступило ни одной жалобы.

Свои кандидатуры с праймериз сняли два человека, победивших в голосовании, - депутат областной думы Павел Иванов и директор консервного завода Владислав Минаев. Первый намеревался баллотироваться по своему же округу, второй – по Красноармейскому.

Всего в предварительном голосовании "ЕР" приняли участие 225 человек. Таким образом, на один депутатский мандат претендовали 6 человек. Порадовала организаторов праймериз явка. Она составила 8,14% - чуть меньше среднероссийского показателя. «Все нормально и хорошо», - прокомментировал результаты вчерашнего дня Сергей Горняков.

Список победителей предварительного голосования направлен в Генсовет партии. Региональная отчетно-выборная конференция «Единой России» назначена на 11 июня. Единороссам предстоит утвердить перечень кандидатов в депутаты областной думы и назвать имя выдвиженца в губернаторы.

Список победителей предварительного голосования по одномандатным округам выглядит так:

Урюпинский избирательный округ №1 - Сергей Горняков;

Новоаннинский избирательный округ №2 - Илья Кошкарев;

Михайловский избирательный округ №3 - Олег Савченко;

Жирновский избирательный округ №4 – Павел Иванов;

Городищенский избирательный округ №5 - Борис Коротков;

Калачевский избирательный округ №6 - Александр Осипов;

Камышинский избирательный округ №7 – Дмитрий Крикунов;

Палласовский избирательный округ №8 - Сергей Булгаков;

Среднеахтубинский избирательный округ № 9 - Михаил Струк;

Волжский избирательный округ №10 – Евгений Пыльнев;

Волжский избирательный округ №11 - Татьяна Бухтина;

Тракторозаводский избирательный округ №12 - Владимир Ефимов;

Краснооктябрьский избирательный округ №13 - Алексей Волоцков;

Дзержинский избирательный округ №14 - Андрей Таев;

Дзержинский избирательный округ №15 – Ирина Соловьева;

Центральный избирательный округ №16 – Алексей Рыгин;

Советский избирательный округ №17 – Руслан Шарифов;

Кировский избирательный округ №18 - Станислав Коротков;

Красноармейский избирательный округ №19 – Владислав Минаев.

Тройки лидеров голосования по территориальным группам возглавили:





Урюпинская территориальная группа №1 – Владимир Шкарин

Новоаннинская территориальная группа №2 – Александр Блошкин

Михайловская территориальная группа №3 – Николай Семисотов

Жирновская территориальная группа №4 – Наталья Семенова

Городищенская территориальная группа №5 – Николай Лукьяненко

Калачевская территориальная группа №6 – Александр Колесниченко

Камышинская территориальная группа №7 – Юрий Корбаков

Палласовская территориальная группа №8 - Сергей Булгаков

Среднеахтубинская территориальная группа № 9 – Владимир Осьмаков

Волжская территориальная группа №10 – Дмитрий Григоров

Волжская территориальная группа №11 – Михаил Рогозин

Тракторозаводская территориальная группа №12 – Алексей Пиндыч

Краснооктябрьская территориальная группа №13 – Сергей Денисов

Дзержинская территориальная группа №14 – Алексей Голубев;

Дзержинская территориальная группа №15 – Виталий Лихачев

Центральная территориальная группа №16 –Лариса Тропкина

Советская территориальная группа №17 – Андрей Гимбатов

Кировская территориальная группа №18 - Екатерина Мицукова

Красноармейская территориальная группа №19 – Ирина Карева.



