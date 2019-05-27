





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: ВМК «Красный Октябрь» меняется внутри и снаружи, вокруг статуи на Мамаевом кургане растут металлические леса, байкеры и госавтоинспекция объединились, предварительное голосование «Единой России» и другие темы дня.

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