Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде вокруг «Родины-матери» растут металлические леса

Аналитика 27.05.2019 20:06
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27.05.2019 20:06



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: ВМК «Красный Октябрь» меняется внутри и снаружи, вокруг статуи на Мамаевом кургане растут металлические леса, байкеры и госавтоинспекция объединились, предварительное голосование «Единой России» и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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