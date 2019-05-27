Женщина-прокурор стала лидером по доходам среди коллег-мужчин в прокуратуре Волгоградской области





Самый высокий доход среди руководящего состава прокуратуры Волгоградской области за 2018 год оказался у заместителя прокурора Светланы Чиженьковой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации о доходах и имуществе сотрудников надзорного ведомства, он составил более 5,4 миллиона рублей. В декларации за 2017 год Светланы Чиженьковой была указана сумма почти в 2,5 миллиона рублей. При этом список имущества и недвижимости у заместителя прокурора по сравнению с 2017 годом не изменился. Так, Светлана Чиженькова владеет земельным участком, домом, двумя квартирами и автомобилем Лексус RХ350.

Прокурор Волгоградской области Максим Ершов задекларировал доход в 4,8 миллиона рублей. Он владеет квартирой совместно с супругой площадью в 67,5 кв.м., еще одна квартира у них в пользовании. В 2017 году доход прокурора Волгоградской области был ниже – около 2,9 миллиона рублей. У главы надзорного ведомства в тот период была доля в квартире, а у его супруги – небольшая квартира площадью около 34 кв.м.

Заместители прокурора Волгоградской области Александр Руднев, Александр Русяев, Николай Ерешкин задекларировали примерно одинаковый доход – около 2,3 миллиона рублей, прокурор Волгограда Дмитрий Симанович – более 2,1 миллиона рублей. У прокурора Центрального района Александра Яновского с доходом в 1,2 миллиона рублей нет собственного жилья – только квартира в пользовании. А супруга прокурора Ленинского района Сергея Пашкевича задекларировала доход почти в 3 раза больше, чем у мужа – почти 4,5 миллиона рублей. У прокурора района он составил чуть более 1,3 миллиона рублей, а его имущество состоит из двух квартир и автомобиля Тойота Рав4. Доход большинства районных прокуроров варьируется от 1,2 до 2,3 миллиона рублей.



