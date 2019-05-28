«Бейкер стрит» приглашает гостей на Фестиваль детства

Общество 28.05.2019 09:02
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28.05.2019 09:02
В День защиты детей, 1 июня, на набережной жилого квартала «Бейкер Стрит» состоится Фестиваль детства. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, праздник начнется в 10 часов.
«В программе фестиваля – столько много всего, что даже непонятно, как мы успеем в отведенные 3 часа. Гости праздника попадут в яркую и веселую страну детства, где много воздушных шаров, и можно рисовать на щечках разные картинки, где научат плести венки и исполнять танец чирлидеров», — рассказывают организаторы.
Гостей ждут показательные выступления воспитанников клуба Volga_Pride, песни и танцы учеников Детского клуба «Абрикос», шахматный турнир, организованный клубом «Гамбит», товарищеский футбольный матч спортсменов и жителей «Бейкер стрит», увлекательные настольные игры от клуба «Клевер».
Для участников праздника кафе «Лис Борис» готовит сладкие призы. Все юные таланты получат грамоты и дипломы за участие в концерте и конкурсах.
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