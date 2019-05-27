Выборы

Волгоградская облдума готова объявить старт предвыборной кампании

Выборы 27.05.2019 15:06
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27.05.2019 15:06



Сегодня в Волгоградскую облдуму внесены проекты постановлений о назначении даты выборов 2019 года. Как сообщает ИА «Высота 102», официальный старт кампании будет дан на ближайшем заседании Волгоградской облдумы. По предварительным данным, это произойдет 5 июня. Как только документы опубликуют, начнется обратный отсчет до единого дня голосования – 8 сентября. Избирательная комиссия региона утвердит календарный план подготовки к выборам в областную думу и губернатора, а также объявит о начале процедуры выдвижения претендентов на замещаемые должности. Политические партии также включатся в работу – назначат даты проведения своих отчетно-выборных конференций для утверждения списков кандидатов.
Последние выборы губернатора Волгоградской области и депутатов облдумы прошли 14 сентября 2014 года. В соответствии с Уставом региона, их полномочия истекают во второе воскресенье сентября 2019 года. Эта рубежная дата как раз совпадает с единым днем голосования.

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