В Волгограде перекрыли улицу из-за подозрительной машины





В Дзержинском районе Волгограда перекрыта улица Качинцев из-за сообщения о возможной террористической угрозе. Как передает корреспондент ИА «Высота 102» с места события, на территории рядом с гостевым домом по адресу Качинцев, 44 работают правоохранители с кинологами. По некоторым данным, поступил сигнал о том, что в одном из припаркованных рядом с отелем автомобилей каршеринга могут находиться взрывчатые вещества или граната. Воспитанников расположенного рядом детского сада №23 завели с прогулки в помещение с запасного входа, сейчас они находятся в дальней от места оцепления части дошкольного учреждения. Окна детсада закрыли жалюзи.

В связи с перекрытием улицы Качинцев транспорт направляют в обход по частному сектору. Движение в связи с этим на данном участке затруднено.



