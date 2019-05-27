В Волгограде перекрыли улицу из-за подозрительной машины

Происшествия 27.05.2019 13:28
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27.05.2019 13:28
В Дзержинском районе Волгограда перекрыта улица Качинцев из-за сообщения о возможной террористической угрозе. Как передает корреспондент ИА «Высота 102» с места события, на территории рядом с гостевым домом по адресу Качинцев, 44 работают правоохранители с кинологами. По некоторым данным, поступил сигнал о том, что в одном из припаркованных рядом с отелем автомобилей каршеринга могут находиться взрывчатые вещества или граната. Воспитанников расположенного рядом детского сада №23 завели с прогулки в помещение с запасного входа, сейчас они находятся в дальней от места оцепления части дошкольного учреждения. Окна детсада закрыли жалюзи.
В связи с перекрытием улицы Качинцев транспорт направляют в обход по частному сектору. Движение в связи с этим на данном участке затруднено.
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