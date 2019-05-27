Выборы

В Волгоградской области депутаты расхватали призовые места на праймериз «ЕР»

Выборы 27.05.2019 12:45
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27.05.2019 12:45


Региональное отделение «Единой России» готовится объявить официальные итоги предварительного голосования. Как сообщает ИА «Высота 102», итоговое заседание оргкомитета по проведению праймериз должно состояться в 17.00. Как стало известно информагентству, явка избирателей на участки в Волгограде составила около 6,5%. По области показатель выше. Напомним, секретарь реготеделения партии Сергей Горняков на днях заявлял, что прогнозирует общую явку на уровне 10%.
По предварительным данным, в Волгограде победителями голосования в семи из восьми одномандатных округов стали действующие депутаты областной и городской дум. Самый уверенный результат по явке избирателей и полученным голосам – у заместителя председателя регпарламента Ирины Соловьевой. Ее поддержали 79,5%  избирателей Дзержинского округа №15, пришедших на участки. На втором месте по количеству голосов (74,13%) – Владимир Ефимов, депутат по Тракторозаводскому округу. С небольшим отрывом третье  место получает депутат Волгоградской гордумы Алексей Волоцков (74,03% голосов), который намерен баллотироваться по Краснооктябрьскому одномандатному округу. 
В Центральном округе победу одержал депутат гордумы Алексей Рыгин. Лидером голосования на территории Дзержинского округа №14 стал еще один городской «слуга народа» - Андрей Таев. В Советском и Кировском районах победу одержали областные парламентарии Руслан Шарифов и Станислав Коротков, соответственно. Единственным победителем праймериз в одномандатном округе на территории Волгограда стал директор консервного завода Владислав Минаев. Он претендует на статус кандидата  от «Единой России» по Красноармейскому округу.
Среди кандидатов-списочников безусловным лидером в Волгограде по количеству голосов является глава Волгограда Виталий Лихачев. Он прикреплен к территориальной группе №15 Дзержинского района.

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