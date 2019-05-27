Борьба с коррупцией

Первые лица Волгограда похвастались своими богатыми и предприимчивыми женами

Борьба с коррупцией 27.05.2019 11:55
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27.05.2019 11:55



Заметная прибавка в доходах первых лиц администрации Волгограда произошла в 2018 году. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сегодня декларации чиновников. 
Доход главы Волгограда Виталия Лихачева  в прошлом году увеличился на 2,3 млн рублей и составил почти 3,8 млн рублей. Его супруга, напротив, потеряла в доходах 3,1 млн. Ее годовой заработок составил 18,7 млн. В списке имущества четы Лихачевых произошли некоторые потери – оба продали доли в квартирах. По-прежнему первое лицо Волгограда владеет  садовым участком площадью 24 сотки, дачным домом (234 кв.м) и двумя транспортными средствами  - мотоциклом «BMW» и моторной лодкой. Перечень владений его жены, как и в прежние годы, остается обширным: три земельных участка, квартира (127 кв.м), доли во встроенно-пристроенных нежилых помещениях и в здании магазина. 


Самый заметный рост доходов среди заместителей главы Волгограда наблюдается у Ирины Пешковой (+ 610 тысяч рублей). Объем вырученных за год средств чиновницей составил 2,3 млн рублей. Сделок с недвижимостью первый вице-мэр в прошлом году не совершала. Она владеет половиной земельного участка площадью 730 квадратных метров и ½ жилого дома (270 кв.м).
Почти на 530 тысяч рублей  увеличился годовой доход  замглавы Волгограда Олега Тетерятника, ответственного на ЖКХ. Он заработал в 2018 году  почти 2,6 млн рублей. Как и годом ранее, он владеет  половиной квартиры площадью 72 квадратных метров и автомобилем «Subaru Forester».
Доход замглавы Волгограда Владимира Сидоренко, который курирует строительство,  составил  1,9 млн рублей. Это почти на 200 тысяч больше, чем в 2017 году.  Операций с недвижимостью в отчетном периоде ни сам чиновник, ни его супруга не проводили. 
Новый вице-мэр Андрей Лях, назначенный на эту должность в октябре 2018 года, заработал в прошлом году 1,3 млн рублей. Ответственный за социальную политику и культуру Волгограда чиновник  является хозяином приусадебного участка, жилого дома и подземного гаража. По городу чиновник передвигается на «Volvo XC 90».
Колоссальное падение доходов произошло у заместителя главы города Сергея Разумного. В зоне его ответственности - дороги и транспорт. Чиновник потерял за год свыше 20 млн рублей, но остался самым богатым в мэрии Волгограда. Его заработок в 2018 году составил  10,9 млн рублей. Разумный – единственный из коллег по  администрации, у кого есть зарубежная недвижимость – дом с бассейном и земельный участок на Кипре. Из списка его имущества в прошлом году исчезли квартира и автомобиль «BMW X6». В России чиновник по-прежнему – владелец  четырех земельных участков, квартиры (277 кв.м), гаражного бокса, лодочного ангара, двух эллингов для хранения катеров, двух нежилых помещений и гаража. 
Супруга Разумного, наоборот, показала существенный прирост доходов - на 11 млн рублей. Она заработала в прошлом году  13,3 млн рублей. Перечень ее имущества включает больше 30 объектов, среди которых кроме земельных участков, домов и квартир  ряд коммунальных объектов (тепловые сети, склады, узлы связи канализация и др.).
В пресс-службе администрации Волгограда  пояснили, что на рост доходов ряда руководителей повлияли несколько факторов. В том числе то, что в сентябре 2018 года глава администрации города по итогам проведенного конкурса  получил статус главы Волгограда. «Оклады главы города и его заместителей не пересматривались. Изменения в декларации связаны с продажей имущества и получением компенсации за неиспользуемые отпуска. В ходе процедуры вступления Виталия Лихачева в должность главы Волгограда трудовые договоры с его заместителями были расторгнуты и заключены заново - таков установленный порядок. В соответствии с трудовым законодательством каждый сотрудник при увольнении получает компенсацию за неиспользованный отпуск – это деньги, которые он ранее заработал за период своей трудовой деятельности», - отметили в пресс-службе.
Один из старейших работников мэрии, бывший управделами администрации Евгений Алтухов в прошлом году сменил должность, но в доходах от этого не потерял. В 2018 году, как и в предыдущем, руководитель аппарата главы города заработал около 2,3 млн рублей. 
Доходы руководителей комитетов и департаментов мэрии за 2018 год  в среднем составили по 1,4 – 1,6 млн рублей. Среди глав администраций районов города самый высокий показатель у главы Тракторозаводского района Игоря Романова – 3,7 млн рублей. За отчетный период чиновник продал катер и прицеп. Недвижимости в собственности у него нет, из авто – «Subaru Forester» и «Toyota RAV4». Супруга владеет земельным участком и домом площадью 440 квадратных метров.  

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